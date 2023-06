Gondomar: uma escola de alunos felizes e que se ajudam uns aos outros

Básica e Secundária À Beira Douro, em Gondomar, ocupa o 58.º lugar e é a melhor pública do distrito do Porto.

Ivo Andrade concluiu o ano letivo passado com média de 20. Ana Alves, Paulo Ferreira e Matilde Araújo tiveram todos mais de 19 valores. São quatro alunos de excelência da Escola Básica e Secundária À Beira Douro, em Gondomar, que conquistou 58.º lugar no ranking do JN e alcançou a posição de melhor escola pública do distrito do Porto. Uma das chaves para o sucesso, contam os alunos, é a estabilidade do corpo docente que permite uma maior "proximidade" entre alunos e professores. Outra é a cultura de entreajuda entre alunos.

"Normalmente, os professores costumam manter-se os mesmos. É uma mais-valia porque, no início de cada ano, não há aquele período de adaptação. Também já sabemos qual é o estilo de ensino. Torna-se muito mais fácil", relatou Ivo Andrade, que frequenta o 12.º ano.