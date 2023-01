Gondomar: Viajar de metro "é muito prático"

População de Gondomar elogia rapidez, até para ir ao centro comercial.

Desde que sai de casa, em S. Pedro da Cova, Gondomar, para chegar a Matosinhos, onde trabalha, Sandra Martins demora em média "uma hora e meia", sendo preciso usar "dois autocarros mais o metro". Para chegar ao Porto, Sandra utiliza as linhas 801 e 804 da STCP e já na zona do Campo 24 de Agosto, na freguesia do Bonfim, entra no metro que a leva até Matosinhos.

Um esforço diário que a residente no concelho de Gondomar não troca "por nada". "Não trocaria esse tempo por uma viagem mais rápida de carro?", perguntamos. A resposta saiu pronta: "Não, de forma nenhuma! Primeiro não tenho carro e depois acho que só ocupa espaço nas cidades e só dá gastos".