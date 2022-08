Adriana Castro Hoje às 20:08, atualizado às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Um incêndio que deflagrou pelas 16 horas desta quinta-feira na Foz do Sousa, em Gondomar, continuava, ao final da tarde, muito intenso, com 161 bombeiros no combate às chamas.

De acordo com fonte dos bombeiros de S. Pedro da Cova, trata-se de uma zona de mato que, ​​​​​​​pelas 20 horas desta quinta-feira, continuava "a arder intensamente". Dada a dimensão do fogo, estão no local mais 18 corporações de bombeiros a ajudar os Voluntários de S. Pedro da Cova, num total de 161 bombeiros e 46 carros, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Apesar da dimensão do fogo, a mesma fonte salientou que nenhuma das habitações nas imediações esteve ameaçada pelas chamas.