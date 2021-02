Homem ferido com gravidade ao cair em betoneira de cimento

JN Hoje às 22:02 Facebook

Um homem sofreu, esta terça-feira, ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, depois de ter caído numa betoneira de cimento na sequência de um acidente de trabalho em Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto indicou que "a vítima se encontrava a trabalhar numa zona de obras e, após a queda, foi socorrido e levado ao hospital com ferimentos graves".

Sem precisar a idade da vítima ou o local exato do acidente, a mesma fonte apontou que a ocorrência foi registada durante a tarde.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto, bem como o INEM, a PSP, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de São João e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar.