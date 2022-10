Homem morre afogado em Gondomar

JN/Agências Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu esta quinta-feira afogado no concelho de Gondomar, no distrito do Porto, revelaram várias fontes da Proteção Civil, sem especificar a idade da vítima.

A ocorrência foi registada às 9.58 na Avenida Clube dos Caçadores, em Gondomar, uma zona próxima do rio Foz do Sousa.

À Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto confirmou a morte por afogamento, sem especificar o local e as circunstâncias da ocorrência.

PUB

Já o capitão da Capitania do Douro disse que se tratou de um homem, remetendo pormenores para mais tarde.

De acordo com o CDOS, para o local foram mobilizados nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, quatro meios terrestres e um meio marítimo.

Também a PSP de Gondomar, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António, do Porto, estiveram no local.