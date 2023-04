Homem morre em acidente de trabalho em Valbom

Um homem de 52 anos morreu, na tarde desta quarta-feira, na sequência de um acidente de trabalho na Rua Luís de Camões, em Valbom, Gondomar.

Segundo informações prestada pelo adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Valbom, Manuel Viana, o homem estaria a trabalhar na manutenção de um prédio na Rua Luís de Camões. Como não há testemunhas oculares do acidente, não se sabe se a vítima caiu do edifício ou de uma plataforma elevatória que está a ser usada nos trabalhos.

Quando as equipas de socorro chegaram ao local, após o alerta dado por colegas de trabalho, o homem já estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito seria confirmado pelo INEM.

Os Bombeiros Voluntários de Valbom mobilizaram 11 operacionais e quatro viaturas. A PSP e a Autoridade para as Condições do Trabalho também estão no local.