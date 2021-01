Homem morre em despiste de mota em Gondomar, filho sobrevive

Adriana Castro Hoje às 14:56, atualizado às 15:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de uma mota na EN108, antes da ponte da Foz do Sousa, em Gondomar, causou um morto ao início da tarde deste domingo.

O acidente aconteceu pelas 12.45 horas, no sentido Porto/Gondomar. Na mota seguiam um homem de 46 anos e o filho, de 11. Numa zona de curva, o motociclista despistou-se e a mota desceu por uma ladeira na berma da estrada nacional.

A criança subiu para a estrada principal, para pedir ajuda. O pai não resistiu aos ferimentos.

Os Bombeiros de Valbom e de S. Pedro da Cova estiveram no local. O menino foi transportado com ferimentos ligeiros para o Hospital de S. João, no Porto.