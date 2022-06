Idosa que sobreviveu a incêndio com "prognóstico reservado"

A mulher de 60 anos, que sobreviveu a um incêndio, em casa, em Gondomar, e cujo prognóstico é reservado, será transferida durante a manhã desta segunda-feira do Hospital de S. João, no Porto, para o Santo António.

Maria Adélia Barbosa, de 60 anos, que se deslocava numa cadeira de rodas desde que sofreu uma trombose, está desde domingo internada no Hospital de S. João, no Porto, após ter sobrevivido a um incêndio na casa onde vivia, na Rua da Venda Nova, em Rio Tinto, Gondomar. De acordo com as autoridades, o fogo terá sido provocado pela filha. Patrícia, de 37 anos, era cuidadora de Maria Adélia, e as primeiras análises da Polícia Judiciária - que está a investigar -, apontam no sentido de que planeava o suicídio, num ato que também provocasse a morte da mãe.

O corpo de Patrícia foi encontrado no quarto.

Com "prognóstico reservado", fonte do S. João informou que a mulher de 60 anos será transferida durante esta manhã de segunda-feira para o Hospital de Santo António. Aquela é a unidade hospitalar de referência de Gondomar.

Há relatos de, entre quem morava naquela rua, alguém ter visto Patrícia a ir para casa com um jerricã de combustível.