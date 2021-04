Homem de 81 anos morre em colisão entre dois carros na Lomba

Adriana Castro Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Colisão entre dois carros provocou um morto. A Avenida Feysin, na Lomba, em Gondomar, está cortada nos dois sentidos.

Um dos condutores, um homem de 81 anos, morreu no local do acidente, confirmou ao JN João Nunes, comandante dos Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto. Apesar das manobras de reanimação da corporação e do INEM, o condutor não resistiu aos ferimentos.

O outro condutor, na casa dos 50 anos, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

O alerta foi dado pelas 13.44 horas e no local encontram-se os bombeiros de Valbom, Areosa/Rio Tinto e militares da GNR.