Idoso desaparecido encontrado morto num riacho em Fânzeres

Um homem foi encontrado morto, ao início da noite de terça-feira, num riacho em Fânzeres, no concelho de Gondomar, distrito do Porto.

De acordo com a Proteção Civil, o homem, que "seria um idoso que estava desaparecido", terá caído de uma ravina e "apareceu submerso num riacho".

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Gondomar e uma unidade do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para "fazer o resgate", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O alerta foi dado às 20.25 horas, segundo a informações disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na internet.