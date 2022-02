Iluminação do parque urbano de Fânzeres foi roubada

A iluminação em toda a extensão do passadiço do parque urbano de Fânzeres, em Gondomar, foi roubada, estando a Câmara agora a proceder à instalação de um novo sistema.

A primeira vez que desapareceram algumas luzes, "foi em dois pequenos troços" do percurso de 2,5 quilómetros, tendo o Município reposto as que faltavam, contou ao JN o presidente, Marco Martins.

Mas mais recentemente, o roubo foi maior, tendo desaparecido toda a iluminação, que estava colocada na própria estrutura de madeira do passadiço. "Estamos a falar de alguns milhares de euros de prejuízo", referiu o autarca, sem conseguir avançar um valor certo.



Para não deixar o percurso às escuras, uma vez que é muito utilizado ao longo de todo o dia, a Autarquia de Gondomar teve de investir mais 65 mil euros, estando a obra já em curso. Na prática, "toda a instalação elétrica que estava na estrutura do passadiço vai ser substituída por pontos altos com projetores", referiu o autarca.



No terreno, estão a ser abertas valas paralelas a todo o percurso em madeira, onde vão ser enterrados os cabos de eletricidade. Já de 50 em 50 metros serão feitas bases em betão onde serão fixados os postes.



Ao que o JN conseguiu apurar, os furtos aconteceram para retirar o cobre existente no anterior sistema de iluminação.



O parque urbano de Fânzeres/S. Cosme foi inaugurado em maio de 2021, tendo a obra estado parada durante quatro meses devido à pandemia.



A empreitada permitiu também a construção de um parque de estacionamento com 300 lugares e entrada principal pela Avenida Dr. Mário Soares, vulgarmente conhecida por Avenida da Conduta.