Incêndio destrói carros numa garagem em Gondomar

Um incêndio na garagem de um prédio em Gondomar, que teve início cerca das 13.10 horas deste domingo, está a destruir vários carros. Os bombeiros encontram-se no local, assim como elementos da Proteção civil de Gondomar.

O fogo terá começado numa viatura e depois as labaredas apanharam outros carros estacionados, Na Avenida 25 de Abril, em São Cosme, Gondomar.

Os bombeiros de Gondomar estão no local e há relatos de pessoas a sentirem-se mal e a desmaiar, com a aflição da imagem do fumo que sai da garagem.

Desconhece-se até ao momento quantas viaturas terão sido atingidas.