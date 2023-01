Incêndio em Gondomar: "Se fosse por mim bem tinha morrido"

No incêndio que deflagrou na madrugada desta segunda-feira num apartamento em Gondomar, em que uma mulher, de 94 anos, foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto, em estado grave, valeu a rápida intervenção de uma moradora, que ao acordar com o cheiro a fumo, alertou todos os vizinhos para saírem de casa.

Cândida Nogueira, 72 anos, contou ao JN que acordou "com um cheiro esquisito a fumo e com o barulho de estalidos", e diz que teve um "pressentimento" e acabou por se levantar para ir ver se estava tudo bem com "a dona Conceição", sua vizinha da frente, que vive sozinha.

"Quando abri a porta levei com um bafo forte das labaredas que saíam da casa da senhora, que estava com a porta aberta", referiu Cândida, que só teve tempo de ir acordar o marido e de descer as escadas, batendo à porta dos vizinhos. "Saí de pijama e chinelos, não houve tempo para nada. A porta da minha casa bateu e nem com a chave ficamos".

"Se fosse por mim, bem tinha morrido, porque não me apercebi de nada", desabafou Guilhermino Nogueira, 73 anos, ainda não refeito do susto, uma vez que mal saiu de casa viu "labaredas altas" a saírem da casa da vizinha.

"A nossa sorte foi naquela altura ainda não haver muito fumo nas escadas", contou o idoso, que saiu para a rua descalço". Mais tarde, Guilhermino e Cândida foram assistidos numa ambulância.

José Santos, 72 anos, foi outro morador que foi alertado por Cândida para sair de casa. "Acordei sobressaltado com a minha vizinha a gritar e a bater-me à porta, mas ainda me consegui vestir", disse José, contando que ficou com a casa "encharcada", uma vez que mora no primeiro andar, mesmo por baixo do apartamento atingido pelas chamas.

As questões de segurança e de habitabilidade do prédio estiveram nesta manhã de segunda-feira a ser avaliados por uma equipa de técnicos da Câmara de Gondomar, a fim de atestarem se há condições para as famílias voltarem às habitações.

Por agora, há seis moradores desalojados.

Forte explosão foi ouvida

Sem saberem o que poderá ter estado na origem do incêndio, os vizinhos contaram ao JN que as chamas "terão começado no quarto" de Conceição e que a idosa "ainda terá aberto a porta de casa".

De acordo com Paulo Rodrigues, com negócio em frente ao prédio atingido, "já os bombeiros estavam no local e ouviu-se uma forte explosão", provocada ao que tudo indica por uma botija de gás.

O comerciante, que assistiu à chegada das equipas de socorro ao local, através da câmara de videovigilância que tem na loja, enalteceu a "rápida intervenção dos bombeiros" e a forma "muito ordeira" como tomaram conta da ocorrência. No socorro estiveram mais de 30 operacionais.

Conceição Cruz, 94 anos, que sofreu queimaduras graves e uma intoxicação, pelo muito fumo que inalou, está na Urgência do Hospital de S. João, em estado muito grave.