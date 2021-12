Irmãos de 18 e 21 anos morrem em incêndio numa casa em Rio Tinto

Alfredo Teixeira e Sandra Alves Hoje às 08:38, atualizado às 09:14 Facebook

Um incêndio, esta sexta-feira de madrugada, numa habitação em Rio Tinto, Gondomar, causou a morte de dois irmãos de 18 e 21 anos e deixou feridos os avós, com quem viviam.

O alerta foi dado às 4.57 horas, para um incêndio numa habitação unifamiliar na rua Padre Joaquim das Neves, em Rio Tinto, Gondomar.

Há registo de duas vítimas mortais, um ferido grave e um ferido ligeiro, confirmou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

As vítimas mortais são dois irmãos, de 18 e 21 anos, que viviam com os avós.

A avó ficou ferida com gravidade e foi transportado para o Hospital de São João e o avô, com ferimentos ligeiros, foi levado para o Hospital de Santo António, no Porto.

Os corpos dos dois irmãos ainda estão no local, soterrados pelos destroços do telhado do quarto, que ruiu na sequência do incêndio.

A casa ardeu na totalidade. Suspeita-se que na origem das chamas esteja um fogareiro com madeira que a família tinha entre o quarto e a sala para se aquecer. A PJ está a investigar.

O incêndio foi dado como extinto pelas 6 horas. Nas operações participaram efetivos de várias corporações, nomeadamente, Areosa e Rio Tinto, Gondomar, Valongo e São Mamede de Infesta, além do INEM.