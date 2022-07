Incêndio em prédio de Gondomar faz um morto e oito feridos

Sandra Alves Hoje às 08:16, atualizado às 08:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, incluindo um bombeiro, num incêndio que deflagrou, este sábado de madrugada, num prédio em Gondomar.

O alerta foi dado à 1.24 horas, para um incêndio num prédio de oito andares na Avenida da Carvalha, na freguesia de Fânzeres, que causou um morto, confirmou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

As chamas deflagraram no sexto piso e há ainda a registar dois feridos graves, dois ligeiros e três pessoas assistidas no local. Também um bombeiro ficou ferido durante as operações, segundo o CDOS.

No local estiveram 46 operacionais apoiados por 20 veículos dos Bombeiros Voluntários de Gondomar, de São Pedro da Cova e de Valbom, INEM, GNR e Proteção Civil de Gondomar.