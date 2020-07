Alfredo Teixeira Hoje às 14:43 Facebook

Bombeiros da Areosa estão no combate às chamas que lavram próximo de casas

Um incêndio numa zona de mato, junto ao Bairro da Triana, em Rio Tinto, Gondomar, está a preocupar os bombeiros que, desde o início da tarde, combatem as chamas.

Fonte da corporação da Areosa, explicou ao JN que o fogo lavra junto de algumas casas, sendo essa a preocupação do momento.

As chamas estão a aproximar-se das habitações e muitos dos residentes estão a abandonar as suas casas junto com os seus animais de estimação.

No local estão também bombeiros de Pedrouços e Valbom.