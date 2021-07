Incêndio que ameaçou casas na Foz do Sousa começa a ceder aos bombeiros

Adriana Castro Hoje às 18:57 Facebook

Um incêndio que deflagrou, ao início da tarde deste sábado, numa zona de mato, junto à Estrada Dom Miguel, na Foz do Sousa, em Gondomar, começou a dar tréguas aos 91 homens que estavam no local a combater as chamas ao final do dia.

De acordo com o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, "os dois meios aéreos que entretanto chegaram foram fundamentais para ajudar a controlar a situação".

O autarca refere que, entre as 16.30 horas e as 17 horas, as chamas chegaram a ameaçar habitações, incluindo o conjunto habitacional da Foz do Sousa, mas o fogo está agora "a começar a ceder". No local estão cerca de 12 corporações, refere o presidente da Câmara. Entre elas, a de Valbom, Areosa, Gondomar e Portuenses.

O incêndio deflagrou às 14.46 horas e foi ganhando intensidade ao longo da tarde. O combate às chamas iniciou-se com cerca de 20 homens e às 18.30 horas estavam no local 91 operacionais, 25 carros e dois meios aéreos a combater as chamas.

Cerca das 19.30 horas, o fogo estava a entrar em fase de rescaldo.