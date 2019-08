Hoje às 10:14, atualizado às 12:58 Facebook

Um autocarro incendiou-se, este sábado de manhã, quando circulava na A43, em Gondomar.

O autocarro, da Gondomarense, seguia no sentido Porto-Gondomar quando irromperam as chamas, estando imobilizado numa zona próxima da saída da A43 em Valbom.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, além do motorista seguia também um passageiro a bordo do autocarro, o que contrasta com as primeiras informações, de que o motorista seguia sozinho na viatura.

O autocarro incendiou-se, na parte traseira, por motivos ainda por apurar. As chamas alastraram e consumiram totalmente a viatura.

Foram mobilizados meios dos bombeiros de Gondomar, Valbom e Areosa, num total de 12 operacionais e cinco viaturas.