Choque entre dois carros faz quatro feridos em Gondomar

Uma colisão entre dois veículos causou quatro feridos, um homem e três mulheres, em Vila Cova, freguesia de Medas e Melres, Gondomar. O acidente ocorreu por volta das 15.20 horas, ao quilómetro 17.5 da N108, no sentido Régua-Porto.

"Estava a sentir-me mal com o calor e pedi à minha mulher para encostar. Passaram três carros e este bateu por trás", disse Manuel Meneses, que seguia na viatura que sofreu o embate.

"Tinha acabado de sair do carro quando ouvi o estrondo", acrescentou Manuel Meneses, natural de Cinfães, que viajava a caminho de casa, em Vila Nova de Gaia. Na sequência do choque, o carro que estava parado ainda embateu numa paragem de autocarros.

"Temos quatro vítimas, três mulheres e um homem. Aparentem são ligeiros, algumas escoriações e ansiedade, mas foram levados ao hospital", disse Joel Castro, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Melres, que coordenou o socorro.

Uma das vítimas, com antecedentes cardíacos, foi transportada ao Hospital Santos Silva, em Gaia, onde é seguida. As outras três seguiram para o Santo António, no Porto.

Os Bombeiros Voluntários de Melres mobilizaram três ambulâncias e um veículo de desencarceramento para o local. Foi ainda ativada uma ambulância dos Voluntários de Crestuma. A Divisão de de Trânsito do Comando Territorial de Penafiel da GNR tomou conta da ocorrência.