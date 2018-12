Criança ferida com gravidade após carro cair de 20 metros

Almiro Ferreira Ontem às 23:20 Facebook

Aparatoso despiste na A43, em S. Cosme. Rapaz de 11 anos seguia no automóvel conduzido por um irmão de 18 anos.

Um carro despistou-se e caiu numa ravina com 20 metros de profundidade, na A43, na freguesia de São Cosme, causando ferimentos ao condutor, de 18 anos, e a um irmão, uma criança de 11 anos, que foi transportada ao Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.

O desastre ocorreu por volta das 22 horas de sexta-feira, num troço da autoestrada 43. A Brigada de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência. As causas do acidente não estão ainda apuradas, mas presume-se que o piso escorregadio, por via da chuva, possa ter provocado a derrapagem.

Moradores das redondezas apontaram, designadamente, uma junta de dilatação entre duas placas da estrada como eventual causadora do despiste, a que se seguiu a queda do automóvel numa ravina muito acentuada e com cerca de 20 metros.

No aparatoso acidente, o automóvel captou diversas vezes e só parou num terreno traseiro de um prédio contíguo à estrada. O veículo ficou completamente destruído. Apesar da contundência do acidente, ambos os ocupantes conseguiram sair do carro pelo próprio pé. Foram socorridos pelos bombeiros de Gondomar e transportados de urgência para o hospital.

O condutor sofreu ferimentos ligeiros. O estado de saúde da criança inspira mais cuidados: cerca da meia-noite, permanecia internada, em exames e observações, na sala de emergência do Hospital de S. João, já na companhia da mãe, que estava em estado de choque.