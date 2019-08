Hoje às 18:03 Facebook

Um camião despistou-se, esta tarde, na A43/IC29, na saída para a VCI. O pesado embateu no separador central em betão e precisou de ser removido com a grua dos Bombeiros. A circulação na via mais à esquerda encontra-se condicionada.

O alerta foi dado às 16.08 horas e no local estiveram os Bombeiros Voluntários de Valbom, com nove operacionais e três viaturas e a Brigada de Trânsito do Porto.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Valbom, não se registaram feridos no acidente.