O despiste de um automóvel com atrelado, ao fim desta tarde na A43, obrigou ao corte temporário da via.

O acidente causou um ferido leve, transportado para o hospital, e duas vítimas assistidas no local que recusaram transporte. O despiste do veículo, ao quilómetro 8.8, da A43 no sentido Espinho - Paredes, levou ao corte temporário para trabalhos de limpeza na via.

No local estão 16 operacionais e seis veículos bem como a corporação de Bombeiros de Gondomar e o INEM.