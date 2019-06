Hoje às 15:58 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou esta sexta-feira numa habitação, na Travessa de D. Miguel, em Jovim, Gondomar.

As chamas, já extintas, começaram por volta das 13.45 horas e causaram alguns danos na cozinha.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos ligeiros.

No local estiveram os bombeiros de Gondomar e S. Pedro da Cova.