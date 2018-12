Falso ministro liga a autarca a pedir emprego para amigo

Carla Sofia Luz Hoje às 10:22 Facebook

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, foi contactado esta quinta-feira à tarde por um desconhecido que se fez passar pelo ministro Pedro Siza Vieira, pedindo-lhe emprego para um amigo na empresa Águas de Gondomar. O caso insólito tem contornos semelhantes à tentativa de burla de que foi alvo o autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, há dois anos.

Marco Martins já apresentou queixa contra incertos no Ministério Público. O telefone tocou, às 14.30 horas de anteontem, na central do Município. Em linha estava alguém que se fazia passar por chefe de gabinete do ministro da Economia, com a indicação de que Pedro Siza Vieira pretendia falar com o presidente da Câmara. A chamada foi transferida para Marco Martins e, do outro lado da linha, o pretenso chefe de gabinete deu lugar a um homem que dizia ser Pedro Siza Vieira.

O falso ministro pediu ao autarca que intercedesse junto da empresa AGS, um dos acionistas da Águas de Gondomar, para assegurar que a vaga aberta por concurso para engenheiro mecânico seria ocupada por um "anterior membro do Governo", chamado Domingos F., "que residiria a norte", como pode ler-se na queixa, apresentada ao Ministério Público e a que o JN teve acesso. Curiosamente, em 2016, também Eduardo Vítor Rodrigues foi contactado por alguém que se fez passar pelo ministro Eduardo Cabrita para arranjar um emprego "rápido" na Águas de Gaia para um engenheiro com o mesmo nome.

Desconfiado, o autarca solicitou o endereço eletrónico dos falsos ministro e chefe de gabinete para validar a origem, já que, no visor do telefone fixo, não aparecia qualquer número. O indivíduo informou que o chefe de gabinete se chamava António Ramalho (o que não corresponde à identidade do chefe de gabinete de Pedro Siza Vieira), mas pediu que o assunto ficasse entre os dois, facultando-lhe um número de telemóvel.

Ontem, Marco Martins telefonou ao indivíduo pelo número fornecido. A chamada foi recusada, mas o burlão devolveu-a, dizendo que a vaga para a Águas de Gondomar estava anunciada no Netempregos. E remeteu o link, identificando-se como Pedro Siza Vieira. Além de apresentar queixa no Ministério Público, Marco Martins já alertou o ministro para uso fraudulento da sua identidade. O governante confirmou que ninguém do seu gabinete contactou o autarca.