Faltava autorização do Vaticano para a cidade do design

A primeira pedra da cidade do design da empresa de criativos Covet Group foi lançada há um ano, mas a construção ainda não avançou. Tudo porque os terrenos onde o empreendimento - 80 mil m2 e investimento de 50 milhões de euros - irá nascer eram do Seminário Missionário Padre Dehon, que teve de pedir autorização ao Vaticano para os vender.

O projeto está concluído e será apresentado em breve à Câmara de Gondomar para apreciação e aprovação. "Temos tudo pronto, tanto a parte de arquitetura como o orçamento", explicou ao JN Ricardo Magalhães, responsável da Covet Group. Uma parte do espaço que vai albergar os 43 negócios do grupo já existe.

Trata-se de um primeiro edifício onde funciona a empresa e que foi totalmente remodelado, tendo já salas de trabalho, cozinha, auditório, uma zona de lazer. Há ainda um campo de futebol exterior e um pavilhão interior. "Depois surgiu um pequeno percalço com parcelas de terreno que pertenciam às câmaras do Porto e de Gondomar. Tudo está, no entanto, resolvido", acrescenta o responsável. O que atrasou a obra foi, no entanto, a zona da antiga quinta do seminário que vai albergar a quase totalidade do projeto. "São terrenos que antigamente eram cultivados, mas que, neste momento, o seminário já não usa. Por isso resolvemos colocar à venda", diz o padre José Camilo Neves.

A situação que parecia fácil acabou por cair nas malhas da burocracia da Igreja. "Houve necessidade de reunir toda a documentação a fim de solicitar a licença para venda ao Vaticano, o que demorou algum tempo", acrescenta o padre. Ultrapassados todos estes entraves inesperados, Ricardo Magalhães estima que as obras possam começar ainda no primeiro trimestre de 2019 para ficarem concluídas no espaço de dois anos.

Marcas reconhecidas

A Covet Group é uma empresa que agrega algumas marcas de design totalmente feitas à mão em Portugal e reconhecidas internacionalmente. A Boca do Lobo é a marca fundadora e uma holding de 43 negócios distintos, desde o design, criação, comunicação, e produção manual de marcas de mobiliário e iluminação, tais como Brabbu, Circu, Delightfull ou Luxxu.

Localizada em Fânzeres, no concelho de Gondomar, a Covet Group emprega cerca de 500 pessoas e contribui para cerca de 500 postos de trabalho indiretos. Assim que estiver concluída a cidade do design, que terá a designação de Covet Town, haverá capacidade para receber cerca de 2500 pessoas, abrindo assim portas a centenas de novos postos de trabalho nos dois anos seguintes. Haverá espaço para a criação manual dos produtos e para os responsáveis pela gestão das marcas, pelo marketing, marketing digital, departamento de vendas e design. Haverá ainda lugar para as equipas que têm a cargo a produção de conteúdos online e as edições da revista "CovetED Magazine", distribuída em mais de 20 países.

Do projeto, encomendado ao gabinete A43 Arquitectura, além da fábrica e dos escritórios, fazem parte espaços para parque de estacionamento, central de logística, zona de restauração, museu, ginásio, posto médico, creche e habitação. Na envolvente ao edifício haverá áreas onde os trabalhadores poderão praticar atividades ao ar livre, como futebol, basquetebol, equitação, hortas comunitárias e um jardim, que poderá ser depois visitado pelo público em geral.

IMAGEM

Decoração de "As cinquenta sombras de Grey"

Nas marcas da Covet Group alia-se a tradição à modernidade e é fácil encontrar nos produtos que saem das diversas empresas peças vintage com elementos modernos, produtos delicados e outros mais robustos. A Boca do Lobo foi a marca de mobiliário de luxo que deu o mote para que outras se juntassem a este projeto. Em 2017, as marcas Brabbu, Boca do Lobo, Koket e Delightfull foram escolhidas para os cenários do filme "As cinquenta sombras mais negras". Estas marcas já tinham assinado o cenário do primeiro filme, dois anos antes.

HISTÓRIA

Seminário com raízes em Aveiro

O Seminário Missionário Padre Dehon nasceu no Porto a 19 de outubro de 1958, mas tem as suas raízes em Aveiro, na Casa do Sagrado Coração, onde atualmente funciona o Noviciado da Congregação, em Portugal. A falta de um espaço para as diversas atividades levou a congregação a realizar nos anos 60 buscas por um terreno, tendo então sido comprada a quinta da Portelinha, em Fânzeres (Gondomar). Em outubro de 1968, entraram no novo edifício os primeiros alunos. Este novo seminário foi inaugurado e benzido por D. António Ferreira Gomes, bispo do Porto, a 4 de julho de 1971.