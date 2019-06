Fecho do último banco em Valbom causa revolta

Sandra Rodrigues Hoje às 10:26 Facebook

População tem de percorrer quatro quilómetros até à dependência mais próxima. Multibancos mantêm-se.

A população de Valbom foi surpreendida ao perceber, sexta-feira, que seria o último dia em que a sucursal do Millennium BCP na freguesia estaria aberta ao público. "Recebo regularmente comunicações do banco no email. No entanto, sobre o encerramento deste balcão não fui informado", garante Leandro Cunha, 40 anos. A cidade, com mais de 16 mil moradores, ficou sem bancos.

"Já chegaram a existir cinco", relembra José Barros, que vive em Valbom desde que nasceu, há 72 anos. "O Millennium era a última alternativa que tínhamos, agora nem com essa vamos poder contar", lamenta.