Dominado o fogo no alto da serra em Baguim

Está dominado o incêndio no alto da serra, em Baguim do Monte, Gondomar, no limite com o concelho de Valongo. O alerta foi dado pouco antes das 17 horas deste domingo.

Segundo fontes contactadas pelo JN, a circulação automóvel está condicionada na avenida Engº Duarte Pacheco.

A combater as chamas estão os bombeiros voluntários da Areosa, Ermesinde e Valongo, num total de 13 elementos e três viaturas. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, estavam a ser destacados mais meios para o local.

A acompanhar as operações está Marco Martins, presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil. Referiu ao JN que o fogo foi dado como controlado ​antes das 18 horas.