Homem eletrocutado em Gondomar

Hoje às 15:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou com queimaduras graves e teve de ser transportado ao hospital após ser eletrocutado, esta terça-feira, num acidente na Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro, em Gondomar.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta foi dado às 13:44 com a indicação de que se tratava de um ferido grave.

Já fonte dos Bombeiros Voluntários de Melres, corporação do concelho de Gondomar, distrito do Porto, que transportou o ferido ao hospital indicou que a ocorrência aconteceu na Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro.

O homem foi transportado ao Hospital São João, no Porto.