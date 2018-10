Homem morre atropelado em Fânzeres

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:44 Facebook

Um homem de 77 anos morreu, na noite desta segunda-feira, depois de ter sido colhido por um automóvel, em Fânzeres, Gondomar.

A vítima ainda foi assistida pelos Bombeiros de Gondomar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Pedro Hispano, mas o óbito foi declarado no local do acidente.

Segundo o JN apurou, o septuagenário caminhava na rua da Portelinha, na freguesia de Fânzeres quando, ainda antes das 20.45 horas, foi atropelado por um veículo ligeiro. O choque foi violento e deixou o septuagenário com ferimentos que se viriam a revelar fatais.