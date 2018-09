Homem morre num incêndio em Gondomar

JN Hoje às 21:44 Facebook

Um homem de 62 anos morreu, na noite desta sexta-feira, na sequência de um incêndio na sua habitação, em Melres, Gondomar.

Os bombeiros receberam o alerta pouco passava das 20 horas e no local também esteve a VMER do Hospital de São João, no Porto.

Quanto às causas do incêndio, o fogo terá começado numa queimada, no exterior da habitação, que depois se terá propagado.

Segundo o JN apurou, a vítima, que vivia sozinha, não tinha vestígios de queimaduras. As autoridades suspeitam que poderá ter morrido devido à inalação de fumos.

Os bombeiros de Melres mobilizaram para o local vários operacionais e quatro viaturas.