Hotel de cinco estrelas em Gondomar cria 100 empregos

06 Junho 2018 às 16:57 Facebook

Twitter

A construção de um hotel de cinco estrelas com 140 quartos em Valbom, Gondomar, vai arrancar dia 19, indicou o presidente da Câmara, que prevê que o investimento resulte numa centena de postos de trabalho.

Em causa está um investimento de cerca de 16 milhões de euros do Grupo Pestana, sendo que a cerimónia de lançamento da primeira pedra do empreendimento turístico está marcada para dia 19.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, explicou que o avanço deste projeto "é muito importante para um concelho que neste momento tem zero hotéis".

"Para nós é um grande contentamento. A Câmara tem mais dois hotéis aprovados, mas deste é o primeiro a ser licenciado e, com este novo hotel, surgem mais de 100 postos de trabalho", referiu o autarca.

O empreendimento do Grupo Pestana vai nascer à entrada da marginal de Valbom, numa antiga fábrica, a Sabões Floral, que atualmente está degradada e desaproveitada.

"Trata-se de um imóvel emblemático e que está em ruínas há duas décadas. Também constituía para a câmara uma preocupação, mas felizmente resolve-se o problema e com um investimento importante", acrescentou Marco Martins.

O presidente desta autarquia do distrito do Porto falava à Lusa à margem da reunião de câmara que decorreu esta manhã e na qual foi aprovada por unanimidade uma redução de taxas de licenciamento ao grupo responsável pela construção do hotel, ao abrigo do regulamento municipal de incentivos ao investimento.

Na prática, o grupo vai pagar 25 mil euros pelo licenciamento e outras taxas municipais, poupando 68 mil euros.

Marco Martins tem expectativa de que o hotel esteja em operação na primavera de 2020.