Jovem casal morre em acidente com dois camiões e quatro carros na A41

Uma mulher de 25 anos e um homem de 22 anos morreram em consequência de um acidente de viação com seis viaturas na A41 em Gondomar.

O embate ocorreu por volta das 23.40 horas ao quilómetro 47, no sentido Gondomar-Gaia, e envolveu seis viaturas, dois pesados de mercadorias e quatro ligeiros.

O nevoeiro intenso que se fazia sentir na altura terá obrigado uma viatura parar em plena autoestrada, na via mais à esquerda.

Seguiu-se uma carrinha de caixa aberta que parou de imediato.

Alguns dos carros que seguiam na retaguarda não conseguiram parar e deu-se o acidente em cadeia.

A viatura onde seguia o casal de jovens ainda conseguiu para a tempo evitando o embate com um camião. Mas outra viatura que vinha atrás abalroou o carro do casal que acabaria por ser projetado com violência contra o camião.

As vítimas ainda foram assistidas no local por uma equipa da VMER mas o óbito foi declarado no local.

Estiveram no local os bombeiros de Lourosa, Cruz Vermelha de Sanguedo, bombeiros de Crestuma e a VMER de Gaia.