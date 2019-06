Lojas do IHRU são salas de chuto junto das crianças

Delfim Machado Hoje às 13:57 Facebook

Os moradores do bairro social da Emboladoura acusam o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) de não cuidar do património que detém naquele complexo em Gondar, Guimarães.

Além de existirem mais de 20 apartamentos que acumulam dejetos de animais e pombas mortas, as duas lojas abandonadas servem de salas de chuto, paredes meias com o local onde as crianças estudam.

O cenário nas duas lojas abandonadas, agora transformadas em locais de consumo de droga, impressiona. O vidro das montras foi partido e o interior alberga centenas de pontas de charros, garrafas partidas e, asseguram os moradores, os vestígios de consumo de droga são ainda piores nas divisões mais escondidas. No meio dos dois estabelecimentos devolutos funciona o polo da cooperativa municipal Fraterna, onde as crianças e adolescentes têm atividades extracurriculares e estudam.