O despiste de um motociclista fez uma vítima morta, esta quinta-feira, na saída da A41, em Gondomar.

De acordo com fonte do Comando de Operações Distrital do Porto (CDOS), não há mais nenhum veículo envolvido do acidente. O motociclista despistou-se no nó de acesso da A41 e já depois das portagens.

O alerta foi dado às 16.45 horas e no local estiveram os Bombeiros de Melres, e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).