Mulher atropelada numa passadeira em Gondomar

Uma mulher foi atropelada por um automóvel, esta sexta-feira de manhã, numa passadeira em Fânzeres, no concelho de Gondomar.

O acidente ocorreu em frente à drogaria "Casa Martins", na rua Dr. Severiano, confirmou o JN junto do proprietário do estabelecimento, que viu a vítima ser assistida pelos bombeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, a mulher ficou com ferimentos ligeiros e, cerca das 9.10 horas, ainda não teria sido transportada para o hospital.

O incidente ocorreu cerca das 8.30. Ao local, acorreu a corporação de Gondomar, ainda no terreno, que não adiantou mais informações sobre o acidente, e também a GNR.