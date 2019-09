Quinta do Passal tem novos parques infantil e canino de acesso livre

Carla Soares Hoje às 17:52 Facebook

A Quinta do Passal, em Gramido, Gondomar, tem um novo parque infantil e um parque canino em complemento ao centro de treino para cães que funciona há dois anos. Os dois equipamentos terão acesso livre de segunda a domingo e são inaugurados esta quinta-feira. O parque canino inclui uma pista de "agility" e duas piscinas.

A abertura dos dois espaços de recreio e lazer para crianças e animais assinala o sexto aniversário da Quinta do Passal, situada em Valbom junto à via pedonal do Polis.

As novas valências instaladas em 1600 metros quadrados de área útil juntam-se a outras infraestruturas existentes no local, como o circuito de arborismo e a parede de escalada infantil, 58 talhões de hortas biológicas, o circuito de orientação permanente, o parque de merendas e as bicicletas urbanas para usufruto gratuito.

Na vertente dos animais de companhia, já funciona o Centro de Aprendizagem e Reabilitação Comportamental Animal de Gondomar (CARCAG).

O CARCAG cumpre objetivos de socialização animal materializados em aulas para os tutores que são divulgadas num calendário mensal e que irão manter-se.

Em complemento, o novo parque canino, igualmente gerido pelo Gabinete de Proteção Animal do município, é um espaço vedado de acesso livre, com pista de "agility" (atividade que inclui rampas e obstáculos para treino), zonas verdes de sombra, bebedouros, bancos, duas piscinas para cães, zonas próprias para fazerem as suas necessidades e dispensador de sacos para remoção de dejetos.

Correr e brincar sem trela

A ideia é permitir aos tutores passear os seus animais de companhia nos horários que lhes forem mais convenientes, libertando-os para correr e brincar sem trela. Mas o acesso para o CARCAG e o parque canino tem de ser feito com trela, não sendo permitida a circulação de cães na Quinta do Passal fora daqueles dois espaços.

O programa do aniversário da quinta inclui esta quinta-feira, às 9.45 horas, o acolhimento de cerca de 70 crianças, do Centro Infantil de Valbom e da creche, jardim de infância e salas de estudos "O Soutinho".

A inauguração do parque infantil e do parque canino será feita pelo presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, às 11 horas.