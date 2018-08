Retirada dos resíduos de S. Pedro da Cova começa mal haja decisão do tribunal

Hoje às 17:58 Facebook

O ministro do Ambiente garantiu, esta sexta-feira, que a retirada da totalidade dos resíduos industriais perigosos de São Pedro da Cova, Gondomar, empreitada adiada devido a um processo judicial, "começa imediatamente a seguir à decisão do tribunal".

João Pedro Matos Fernandes, que visitava a obra de colocação do intercetor de Rio Tinto, obra partilhada pelos municípios do Porto e Gondomar que visa a despoluição do curso de água existente, fez parte do percurso ao lado do presidente da União de Freguesias Fânzeres/São Pedro da Cova, Pedro Miguel Vieira, tendo-lhe transmitido: "A obra começa imediatamente depois [da decisão do tribunal]".

Em causa está uma situação que remonta a 2001/2002 quando toneladas de resíduos industriais perigosos provenientes da Siderurgia Nacional, que laborou entre 1976 e 1996, na Maia, distrito do Porto, foram depositadas em São Pedro da Cova.

Entre outubro de 2014 e maio de 2015 foram retiradas 105.600 toneladas, mas, entretanto, foi revelado que existem mais resíduos, tendo sido anunciado no local, a 24 de março do ano passado pelo ministro do Ambiente, que o concurso público com vista à remoção total das 125 mil toneladas que restam seria lançado em julho e a empreitada levada a cabo em 2018.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte revelou anteriormente que o concurso público internacional para a segunda fase da remoção dos resíduos acolheu sete propostas.

Mas em junho foi noticiado que a empreitada tinha sido adiada devido a um processo judicial de impugnação instaurado ao concurso de adjudicação por um dos concorrentes que não ganhou.

Confrontado com esta situação, o ministro do Ambiente, já em declarações aos jornalistas, contou que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) "colocou um protesto no tribunal dizendo que o que está em causa não permite suspender os trabalhos".

"E aguardamos decisão a todo o momento. Quem interpõe a ação pode achar que tem razão, mas eu não tenho qualquer razão para achar que têm. Iniciaremos a obra tão depressa quanto possível. Mas não podemos ir contra uma ordem judicial. O contrato está assinado. Existem todas as condições para consignar a obra e iniciá-la", disse o governante.

O Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental, alocou 12 milhões de euros para a remoção total dos resíduos.

A 24 de abril, antes deste adiamento, foi anunciado que a obra de remoção arrancava este ano e terminava em 2019.

O anúncio foi feito pelo ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, quando este era ouvido na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no âmbito de uma audição regimental.