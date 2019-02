"Terreno mais apetecível de Gondomar" vai ser parque

Carla Soares Hoje às 11:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A expropriação por 2,8 milhões de euros no centro de Gondomar será aprovada esta quarta-feira. O parque urbano de S. Cosme é inaugurado no segundo semestre de 2020, sendo um dos nove espaços verdes municipais.

Um novo parque urbano vai nascer no centro de Gondomar, no próximo ano, junto a equipamentos como o Multiusos, a biblioteca, o auditório municipal e escolas, bem como da igreja matriz de S. Cosme e do acesso à autoestrada. O projeto deverá custar mais de quatro milhões de euros e, para já, é expropriada uma área avaliada em quase 2,8 milhões. Este parque urbano não estava inicialmente previsto na rede do concelho, elevando-se agora a lista para nove.

Trata-se do terreno "mais central, valioso e apetecível do concelho", conforme descreve o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, que submete hoje à aprovação do Executivo municipal a proposta de anteprojeto do parque urbano de Gondomar e o início do procedimento de expropriação por utilidade pública. O objetivo, destaca, "é ser devolvido à população".

Obra na primavera

São duas parcelas, com área total de 14 178 metros quadrados circunscrita pela Avenida Multiusos, a norte; a Rua Padre Andrade e Silva, a sul; a Rua José Cardoso Pires e a Avenida 25 de Abril, a nascente, e a Avenida Oliveira Martins, a poente. Fica também na zona da Junta, da principal entrada da A43, pela rotunda que tem o Monumento ao Ourives, e da futura linha de metro.

Na proposta, destaca-se que o espaço está já "há cerca de duas décadas com mau aspeto, sendo um foco de insalubridade, de águas estagnadas, de vegetação excessiva e de utilização abusiva". Agora, o novo espaço terá um parque infantil, um circuito de manutenção, equipamentos para ginástica sénior e um anfiteatro.

É uma aposta forte num equipamento destinado a melhorar a qualidade de vida em pleno centro do concelho de Gondomar, diz Marco Martins

O arranque da obra está previsto para a primavera de 2020, de modo a que o parque urbano esteja a funcionar no segundo semestre.

Embora a avaliação preliminar aponte para 2 773 642 euros, por ser uma expropriação a Câmara diz que provavelmente o valor virá a aumentar. Para a empreitada, serão cerca de 1,1 milhões de euros.

Inaugurado foi já o parque urbano de Rio Tinto. O de Fânzeres/S.Cosme, junto à Avenida da Conduta e ao longo do rio Torto, já está adjudicado e, conforme noticiou o JN, deverá estar pronto até final do ano.

Rede em curso

O parque da ribeira da Archeira (S. Cosme/Valbom) tem já o projeto de execução concluído. A rede inclui também Ramalde (S. Cosme), com estudo prévio tal como o de S. Pedro da Cova e o da nascente do rio Torto, em Baguim; o de Medas, com projeto em elaboração; e o do Monte Crasto, S. Cosme, cujo projeto de recuperação está a ser elaborado. Feitas as contas, há quatro parques a abranger a freguesia central de S. Cosme.v

Detalhes

Parque infantil

O parque urbano do centro de Gondomar contará com vários equipamentos, entre os quais um parque infantil, um circuito de manutenção, equipamentos fixos para ginástica destinados aos seniores e um anfiteatro natural capaz de suportar pequenas atividades de animação.

Futura linha de metro

Na descrição dos acessos que servirão o novo parque urbano, está referida na proposta, para além da autoestrada, também uma futura linha de metro.

Encargos a suportar

Para além dos 2,8 milhões gastos com a expropriação e de 1,1 milhões para a empreitada, a elaboração do projeto definitivo poderá exceder os 600 mil euros.