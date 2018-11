Três bombeiros atropelados após acidente em Gondomar

Miguel Amorim e Célia Soares Hoje às 16:14, atualizado às 16:48 Facebook

Três bombeiros da corporação de Valbom foram atropelados, esta quinta-feira, em Gondomar, ao prestar assistência a uma vítima de um acidente na A43, no sentido Porto-Gondomar.

Os bombeiros foram atropelados na A43, antes do túnel das Areias, em Gondomar, e depois encaminhados para o Hospital de Santo António, no Porto. Estavam a prestar assistência. No local tinham acontecido três despistes. Os bombeiros foram atropelados ao terceiro despiste, quando auxiliavam as pessoas envolvidas nos dois primeiros.

Para além dos ferimentos sem gravidade nos bombeiros, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, que foi ao local, deu conta da existência de mais feridos. O JN apurou junto das autoridades tratarem-se de dois casos, também com ferimentos ligeiros.

Entre as corporações de bombeiros mobilizadas, contam-se as de Gondomar, Valbom, Areosa e Rio Tinto, com ambulâncias e um veículo de desencarceramento, entre outros meios.

A estrada foi cortada ao trânsito para manobras de limpeza. Também a GNR e elementos da empresa Infraestruturas de Portugal estão presentes.

A A43, no sentido Porto-Gondomar, vai permanecer cortada até por volta das 19 horas.

Enquanto decorre a limpeza da via, o trânsito foi desviado pelas estradas nacionais 12 e 108, bem como por acessos interiores da cidade do Porto.