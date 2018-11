Três bombeiros atropelados após acidente em Gondomar

Miguel Amorim e Célia Soares Hoje às 16:14, atualizado às 16:48 Facebook

Três bombeiros da corporação de Valbom foram atropelados e ficaram feridos, esta quinta-feira, à tarde, em Gondomar, ao prestarem assistência a uma vítima de um acidente na A43, no sentido Porto-Gondomar.

Os bombeiros foram atropelados na A43, antes do túnel das Areias, em Gondomar, e depois encaminhados para o Hospital de Santo António, no Porto. Estavam a prestar assistência. No local tinham acontecido três despistes.

Para além dos ferimentos nos bombeiros, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, que foi ao local, deu conta da existência de outros três feridos.

Entre as corporações de bombeiros mobilizadas, contam-se as de Gondomar, Valbom, Areosa e Rio Tinto, com ambulâncias e um veículo de desencarceramento, entre outros meios.

A estrada foi cortada ao trânsito para manobras de limpeza. Também a GNR e elementos da empresa Infraestruturas de Portugal estão presentes.