Rio Tinto: Quatro jovens caíram do metro em andamento

Hugo Silva Hoje às 14:08, atualizado às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um acidente com o metro no túnel da Levada, em Rio Tinto, Gondomar, causou ferimentos em quatro jovens na casa dos 16 anos, ao início da tarde desta sexta-feira.

Segundo as informações que conseguimos recolher, os quatro jovens seguiam pendurados no exterior da composição, numa das extremidades do metro, e acabaram por cair do veículo. Pelo menos um deles encontra-se em estado grave.

No local estão as equipas de socorro, designadamente os Bombeiros da Areosa/Rio Tinto. Os feridos foram todos transportados para o Hospital de São João, no Porto.