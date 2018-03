Usurparam identidade do presidente de Gondomar

MARTA NEVES Hoje às 19:35 Facebook

Marco Martins apresentou, sexta-feira, queixa-crime no Ministério Público por uso de email falso.

O presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, apresentou sexta-feira uma queixa-crime no Ministério Público contra desconhecidos por tentativa de usurpação de identidade. De acordo com o autarca, anda alguém "de má-fé" a fazer-se passar por si, com o email: marcomartinsgondomar@gmail.com.

No mês passado e há cerca de uma semana e meia, o gabinete de apoio ao presidente foi interpelado por telefone por duas entidades a pedir para confirmar o email do presidente. Na altura, ninguém associou que alguém estaria a passar-se pelo próprio Marco Martins, com outro email.

"Só quando o Tribunal de Contas (TC) pediu para esclarecer o conteúdo de dois emails que tinha recebido é que me apercebi que alguém se estaria a fazer passar por mim", contou o autarca.

O presidente sabe agora que uma das missivas mandadas ao TC foi enviada no passado dia 7 e outra dois dias depois.

A fraude poderia continuar impercetível, uma vez que sempre que o conteúdo do email era reencaminhado, o que surgia no ecrã não era a morada eletrónica utilizada, mas o nome de Marco Martins à cabeça.

Vários endereços

O infrator usou o email marcomartinsgondomar@gmail.com, que poderia confundir-se com os três emails pessoais que Marco Martins usou durante as campanhas autárquicas - mm.gondomar@gmail.com; mm.gondomar2013@gmail.com; mm.gondomar2017@gmail.com . O email oficial do presidente é: marco.martins@cm-gondomar.pt.

O autarca encara esta situação como "pura má-fé" e entende que a pessoa em causa "tem fins políticos" de denegrir a sua imagem e de limitar a ação da Autarquia.