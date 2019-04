Vêm de todo o Mundo para gravar arte na pele em Gondomar

Marisa Silva Hoje às 09:47 Facebook

Sentado numa cadeira, Acácio Trindade aguarda que a filha prepare o material para a sua primeira tatuagem. Tem 54 anos e vai eternizar no braço um desenho ao estilo renascentista da autoria da filha.

A poucos metros, pronto para a quarta tatuagem, está Nuno Vieira. Com a agulha na mão, o amigo de longa data, Ivo Faria, vai contornando as primeiras linhas da imagem que Nuno quer gravar na pele: uma mulher e um palhaço, em representação da amizade que os une. São apenas duas das criações da 5.ª edição do Oporto Tattoo.

A convenção decorre até hoje no Pavilhão Multiusos de Gondomar e junta cerca de 250 tatuadores, oriundos de 17 países diferentes. Além das tatuagens e da partilha de experiências entre os profissionais, o evento tem uma vertente solidária. Parte do valor da entrada, - 7.50 euros por pessoa -, reverte a favor da Cruz Vermelha de Gondomar e Valongo.