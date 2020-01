Adriana Castro Hoje às 18:36 Facebook

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com gravidade, este domingo à tarde, quando o jipe em que seguiam caiu numa ravina junto ao rio Ferreira, em São Pedro da Cova, Gondomar.

O jipe estaria a fazer todo o terreno no local, próximo do sítio onde em dezembro um jipe ficou retido na água. As vítimas são quatro homens, todos ocupantes do veículos

No local, estão os bombeiros, Proteção Civil, e a GNR. Marco Martins, presidente da câmara de Gondomar, também se encontra presente.