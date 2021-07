Jorge Ascenção: "Não podemos ser apenas um dormitório de qualidade"

Marta Neves Hoje às 13:14 Facebook

Jorge Ascenção é candidato à Câmara de Gondomar pela coligação PSD/CDS. Assume-se como "cidadão interventivo" e critica "estagnação" do concelho.

Jorge Ascenção está de saída da Confederação Nacional das Associações de Pais e até poderia pensar em reformar-se. Mas não foi capaz de dizer que não ao convite do PSD para encabeçar a candidatura do partido à Câmara de Gondomar, em coligação com o CDS. Até porque o seu princípio de vida é "fazer parte da mudança".

Como é que um independente, que nunca foi militante de nenhum partido, aceitou o convite do PSD?