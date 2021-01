Jovem em estado grave após atropelamento em Gondomar

Adriana Castro Hoje às 20:37 Facebook

Um jovem na casa dos 20 anos ficou, esta sexta-feira, em estado grave depois de ter sido atropelado na Estrada Nacional 108 em Melres, Gondomar. O rapaz foi o único ferido que resultou do acidente.

O alerta para o atropelamento chegou aos Bombeiros de Melres poucos minutos depois das 19 horas. O rapaz sofreu vários ferimentos, tendo sido transportado para o Hospital de Santo António, no Porto, em estado grave.

No local a prestar socorro, além da corporação de Melres, esteve também a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Santo António, enquanto o controlo da circulação de veículos esteve a cargo da Brigada de Trânsito do Posto Territorial de Penafiel da GNR.