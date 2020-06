Jovem motociclista morre num acidente em Fânzeres

Ana Sofia Rocha com Sofia Frias Hoje às 00:44 Facebook

Daniel Lourenço, 18 anos, estaria a circular em contramão quando embateu num automóvel. Amigos prestaram homenagem à vítima no local.

Um jovem de 18 morreu na sequência de um acidente entre a moto que conduzia e um carro, em Fânzeres, Gondomar. Segundo fonte da GNR, Daniel Lourenço seguia em contramão quando colidiu com um automóvel, anteontem à noite.

"O estrondo foi enorme. Quando saí para ir ver o que tinha acontecido, o rapaz estava no chão e só se via sangue", explicou ao JN Soraia Neves, de 21 anos, que estava a fazer o turno da noite na bomba de gasolina perto do local do acidente.

No local, testemunhas afirmam que o jovem vinha a fazer acrobacias com a mota. Ao entrar na rua, a condutora do automóvel não conseguiu evitar o embate. Daniel Lourenço foi projetado vários metros e morreu no local.

Experiente com motas

"Nunca tinha visto nada assim. Nem tive coragem de aproximar-me. A rapariga ficou em estado de choque", afirmou Soraia Neves.

Durante a tarde e a noite de ontem, foram vários os amigos e família que se dirigiram ao local para prestar uma última homenagem.

Segundo um grupo que ao início da tarde foi deixar velas no local do acidente, Daniel tinha a carta de condução há pouco mais de um mês, mas já conduzia motas há vários anos. Com poucas palavras para descrever o que estavam a sentir, o grupo garantiu que tudo não terá passado de um azar.

A prestar socorro estiveram no local meios do INEM, o carro de desencarceramento dos Bombeiros de Gondomar e ainda militares da GNR de Fânzeres e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.

Daniel Lourenço era natural de São Pedro da Cova, mas estava a viver em Fânzeres. O jovem, o mais novo dos irmãos, tinha perdido o pai, há cerca de um ano, também num acidente de mota.