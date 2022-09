Juntas de Gondomar herdaram ruas "muito, muito" sujas

Marta Neves Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um mês que a Câmara delegou competência de limpeza da via pública nas autarquias locais.

Multiplicam-se as críticas à limpeza das ruas no concelho de Gondomar, mas um mês depois da Câmara ter delegado nas juntas a competência de varredura e limpeza dos espaços públicos, o presidente, Marco Martins, considera que "foi uma boa aposta, porque são a entidade mais próxima da população com capacidade para intervir e resolver", lembrando que o Município "estava preso a um contrato [de dez anos, que durou até ao último dia de julho], que, inclusive, não permitia que fossem aplicadas penalizações à empresa privada".

Para levar adiante esta medida, o Município vai passar a transferir anualmente cerca de dois milhões de euros para as juntas. A par deste vínculo definitivo, a Autarquia "vai promover uma ação de sensibilização junto da população", referiu ao JN a vereadora do Ambiente, Ana Luísa Gomes.