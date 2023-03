"Lampreia está mais cara do que o lavagante"

Os pescadores de Ribeira de Abade, em Valbom, ainda não apanharam qualquer peixe no Douro. O festival gastronómico em Gondomar decorre até final do mês.

Longe vão os tempos em que os pescadores de Ribeira de Abade, em Valbom, Gondomar, chegavam com os valboeiros carregados com lampreias. Este ano, desde o início da captura que arrancou em janeiro, ainda nenhum dos quatro barcos profissionais conseguiu "estrear-se" e a falta do peixe tem feito os preços subirem "como nunca visto". Cada lampreia, mal sai do rio, tem sido vendida "entre os 80 e os 100 euros", chegando aos 150 já no prato, disse ao JN Nuno Cristóvão, pescador e comerciante de peixe, que no ano passado, "numa só noite", pescou 14 na companhia do colega José Silva.

Também Maria Virgínia, com venda de lampreia e de sável montada em casa, em plena marginal de Gondomar, confirmou "que nunca o negócio esteve tão mau". "Não há lampreias, e quando há não há dinheiro para comprá-las", referiu.