Liga Contra a Fome reabre refeitório em Gondomar

Com um "Lanche de Esperança" foi assinalada, durante esta terça-feira, a reabertura do Refeitório Social da Liga Nacional Contra a Fome (LNCF), em Rio Tinto, Gondomar. A instituição serve mais de 100 refeições diárias e vai retomar as entregas ao domicílio.

Com 26 anos de ação no combate à pobreza, a Liga Nacional Contra a Fome reabriu o refeitório social "totalmente remodelado", contando com o apoio de várias empresas. Todas as pessoas envolvidas ajudaram a "melhorar as infraestruturas e os serviços prestados aos mais necessitados", conforme adianta a associação, num comunicado.

Para além das refeições habituais, os mais carenciados poderão usufruir não só de maior conforto, "dado que o espaço dispõe de instalações remodeladas e eletrodomésticos mais modernos", como, também, de um serviço takeaway e da retoma das entregas ao domicílio.

Desde 1996 que o refeitório social em Rio Tinto está ao dispor da população desfavorecida, servindo e confecionando "mais de 100 refeições diárias". Paralelamente são entregues dezenas de cabazes nas delegações de Coimbra e do Porto..

A LNCF é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, IPSS, que tem como finalidade combater a fome e a pobreza. Ao longo da sua existência tem vindo a implementar vários programas de ajuda alimentar a nível nacional, com o intuito de "minorar as carências de todos aqueles que pedem apoio". A Liga também "colabora com outras instituições e organismos estatais sempre que solicitado".